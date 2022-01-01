Бестрансформаторный блок питания 1,5 вольт 2 мА | РадиоДом - Сайт радиолюбителей

В статье приведена схема блока питания для кварцевых электронно-механических часов. Такие часы обычно работаю от одного батарейки напряжением 1,5 вольт. Устройство выдаёт напряжение 1,45 вольт при номинальном токе на нагрузке 1 мАмпер. Напряжение снятое с делителя собранного на конденсаторах С1 и С2, выпрямляет узел на диодах VD1, VD2 и конденсаторе СЗ. Без нагрузки напряжение на конденсаторе С3 не более 12 вольт. В обычном режиме работы элемент G1 выполняет функции опорного источника. При этом ток, потребляемый от G1, минимален. При отсутствии напряжения в сети часы работают от гальванического элемента.





Детали устройства отечественные:

С1 - 0,05 мкФ х 400 вольт

С2 - 2 мкФ х 50 вольт

С3 - 100 мкф х 25 вольт

С4 - 500 мкФ х 6,3 вольт

VD1 и VD2 - Д223

VT1 - КТ361А

Схема достаточно проста в повторении начинающими радиолюбителями в домашних условиях. Особое внимание уделять безопасности, так как присутствует сетевое напряжение.

